«Марсель» интересуется двумя защитниками «Барселоны»

«Марсель» планирует подписать одного из двух защитников «Барселоны». Французскому клубу интересны игроки центральной зоны обороны — Клеман Лангле и Эрик Гарсия. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, недавно клубы начали переговоры. «Барселона» намерена выручить с продажи Лангле не менее € 15 млн. Сине-гранатовые в случае с Гарсией предпочитают аренду, а не полноценный трансфер.
Лангле в прошлом сезоне выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды. На счету французского защитника 35 матчей во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Гарсия провёл 32 игр за «Барселону» и сумел забить один мяч, а также оформил два ассиста.
Гарсия забивает в ворота «Севильи» в матче 4-го тура Ла Лиги:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Контракт Лангле с каталонцами действует до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.
Действующее соглашение Гарсии с сине-гранатовыми рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.
Ранее сообщалось о желании «Ювентуса» взять в аренду полузащитника «Барселоны» Франка Кессье.
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