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Источник: «Олимпиакос» отстранил защитника Рябчука, игрок может перейти в «Спартак»

Источник: «Олимпиакос» отстранил защитника Рябчука, игрок может перейти в «Спартак»
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Молдавский защитник «Олимпиакоса» Олег Рябчук может перейти в московский «Спартак», сообщает греческое издание Sport time.

По информации источника, игрок был исключён из состава греческой команды перед товарищеским матчем с «Рейнджерс». Футболист не входит в планы главного тренера «Олимпиакоса» Диего Мартинеса. Отмечается, что «Спартак» может заплатить за игрока около € 5 млн.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Лилля» и «Нанта».

Рябчук — воспитанник «Порту». Он перешёл в «Олимпиакос» из «Пасуш де Феррейра» в 2021 году за € 2 млн.

Контракт Рябчука с клубом действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 4 млн. В минувшем сезоне защитник провёл 45 матчей за клуб во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач.

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