Источник: «Олимпиакос» отстранил защитника Рябчука, игрок может перейти в «Спартак»

Молдавский защитник «Олимпиакоса» Олег Рябчук может перейти в московский «Спартак», сообщает греческое издание Sport time.
По информации источника, игрок был исключён из состава греческой команды перед товарищеским матчем с «Рейнджерс». Футболист не входит в планы главного тренера «Олимпиакоса» Диего Мартинеса. Отмечается, что «Спартак» может заплатить за игрока около € 5 млн.
Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Лилля» и «Нанта».
Рябчук — воспитанник «Порту». Он перешёл в «Олимпиакос» из «Пасуш де Феррейра» в 2021 году за € 2 млн.
Контракт Рябчука с клубом действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 4 млн. В минувшем сезоне защитник провёл 45 матчей за клуб во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач.
- 28 июля 2023
-
09:51
-
09:50
-
09:44
-
09:40
-
09:34
-
09:28
-
09:24
-
09:20
-
09:15
-
09:14
-
09:07
-
09:00
-
08:50
-
08:47
-
08:43
-
08:31
-
08:30
-
08:20
-
08:20
-
08:10
-
07:59
-
07:57
-
07:50
-
07:40
-
07:40
-
07:26
-
07:12
-
07:10
-
06:53
-
06:45
-
06:44
-
06:24
-
06:18
-
05:59
-
05:53