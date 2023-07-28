Гомес остался единственным игроком «Ливерпуля», пришедшим в команду раньше Клоппа

Защитник «Ливерпуля» Джозеф Гомес остался единственным игроком, которого клуб приобрёл до прихода нынешнего главного тренера Юргена Клоппа.

После перехода Джордана Хендерсона в «Аль-Иттифак» Гомес вышел в лидеры по продолжительности пребывания на «Энфилде». 26-летний игрок подписал контракт в июне 2015 года. Его приобрели из «Чарльтона» почти за € 5 млн, когда у руля был Брендан Роджерс. На данный момент Гомес находится в клубе 2950 дней, а его ближайшими преследователями являются камерунец Жоэль Матип и воспитанник академии клуба Трент Александер-Арнольд.

В общей сложности Гомес провёл 173 матча за «Ливерпуль» с момента прибытия более восьми лет назад, в которых отметился пятью голевыми передачами. Контракт футболиста действует до июня 2027 года.