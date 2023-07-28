Коваленко: Осинькин полсостава «КС» сделал футболистами, когда были топорами в «Чертаново»
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Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко высказался о периоде выступлений в самарских «Крыльях Советов».
«Мне доверяли. Спасибо тренерам, что ставили и верили. Они всё грамотно сделали – Игорь Витальевич выпускал сначала на 5, 10, 15 минут. Потом на 30. Потом в стартовый состав на час. Потом полный матч. Адаптация чётко прошла.
Осинькин? Он половину состава «Крыльев Советов» сделал футболистами, когда они были ещё топорами в «Чертаново». Конечно, его очень уважают. Плюс он очень добрый дядька. Может поговорить с тобой, объяснить всё спокойно. И в тренировочном процессе он делает акцент на нужных вещах, ты начинаешь прибавлять», – сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
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