Новичок «Зенита» Коваленко объяснил, почему болел за Кокорина в детстве

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал, почему в детстве болел за российского нападающего Александра Кокорина, который сейчас выступает в итальянской «Фиорентине».
«Когда был в «Динамо», очень персонально болел за Кокорина. Просто кайфовал с него. Давай честно: он один из самых сильных футболистов России по таланту. У него есть скорость, удар, дриблинг. Если бы до конца реализовался, то был бы топовым футболистом», – сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
В сезоне-2022/2023 Александр Коваленко выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды из «Сочи». Он провёл 30 матчей во всех турнирах, забил два мяча и оформил три голевые передачи. «Зенит» объявил о переходе Коваленко 30 июня 2023 года.
- 28 июля 2023
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