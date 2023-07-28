«Лестер» приобретёт Мавидиди из «Монпелье»
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Вылетевший из английской Премьер-лиги «Лестер» приобретёт английского форварда из «Монпелье» Стефи Мавидиди, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, медицинский осмотр пройдёт в субботу, 29 июля. Сумма трансфера составит € 7,5 млн, договор будет включать в себя процент от последующей продажи футболиста.
25-летний нападающий Стефи Мавидиди является выпускником академии лондонского «Арсенала». За свою карьеру успел поиграть в «Чарльтоне», «Престоне», «Дижоне» и туринском «Ювентусе», за основной состав которого провёл один матч.
«Монпелье» приобрёл игрока из «Ювентуса» в 2020 году. За три сезона в клубе Мавидиди сыграл 98 матчей, в которых забил 21 гол и отдал пять голевых передач.
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