Червиченко: если игроки стран БРИКС не будут легионерами, можем не увидеть россиян на поле

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможной отмене легионерского статуса для футболистов из стран, представляющих БРИКС (межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР).

«Прикольно! В этом есть логика. Но есть небольшая проблема. В этой ситуации возможен такой конфуз, что на поле мы не увидим ни одного россиянина. Великолепно, что не будут считаться легионерами, но при этом должна быть какая-то оговорка, чтобы было какое-то обязательное количество россиян на поле. Просто выйдет на поле три человека из ЮАР, пять человек из Бразилии, потом ещё кто-то из Ирана — и ни одного россиянина. Россиянин всё-таки должен быть поважнее соратников», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в пятницу, 28 июля, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что в случае принятия соглашения с БРИКС о свободном перемещении рабочей силы спортсмены этих стран не будут считаться легионерами.