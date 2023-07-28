Воспитанник «Спартака» Сунгатулин ответил на вопрос о желании вернуться в московский клуб

Воспитанник московского «Спартака», полузащитник екатеринбургского «Урала» Фаниль Сунгатулин ответил на вопрос о гипотетическом возвращении в стан красно-белых.

«Хотел бы вернуться в «Спартак»? Да, но уж прямо такой цели нет. Если получится, то будет классно.

Для начала нужно в «Урале» стать основным и стабильно показывать хорошую игру. У «Спартака» в центре много людей, там есть кому играть. Я сейчас даже не думаю об этом», — приводит слова Сунгатулина Metaratings.

Хавбек отправился в аренду в «Урал» из «Спартака» летом 2022 года, а уже в феврале текущего года был оформлен полноценный трансфер Сунгатулина в стан «шмелей». В сезоне-2022/2023 он принял участие в 33 матчах уральцев и отметился одним забитым мячом.

Сунгатулин один раз появился на поле в составе основной команды «Спартака»: он вышел на замену в матче 30-го тура РПЛ сезона-2021/2022 с «Химками» (1:2).