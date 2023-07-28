Винисиус: носить седьмой номер в «Реале» — это мечта. Ведь под ним играл Криштиану

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор признался, что был счастлив получить седьмой игровой номер в мадридской команде на следующий сезон.

«Я счастлив и горжусь тем, что мне доверили седьмой номер. Ведь это номер, под которым играл Криштиану Роналду. Я очень рад!

Роналду вдохновляет меня, я видел каждый матч с его участием, от первого до последнего. Он олицетворял собой целую эпоху. Криштиану — мой кумир. Носить этот номер — это мечта», — приводит слова Винисиуса Madrid Xtra.

Винисиус забивает в ворота «Жироны» в матче 31-го тура Ла Лиги:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В сезоне-2022/2023 Винисиус провёл 55 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 20 результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 150 млн.

Ранее игровой номер сменил нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.