Винисиус: носить седьмой номер в «Реале» — это мечта. Ведь под ним играл Криштиану

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор признался, что был счастлив получить седьмой игровой номер в мадридской команде на следующий сезон.
«Я счастлив и горжусь тем, что мне доверили седьмой номер. Ведь это номер, под которым играл Криштиану Роналду. Я очень рад!
Роналду вдохновляет меня, я видел каждый матч с его участием, от первого до последнего. Он олицетворял собой целую эпоху. Криштиану — мой кумир. Носить этот номер — это мечта», — приводит слова Винисиуса Madrid Xtra.
Винисиус забивает в ворота «Жироны» в матче 31-го тура Ла Лиги:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В сезоне-2022/2023 Винисиус провёл 55 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 20 результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 150 млн.
Ранее игровой номер сменил нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.
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