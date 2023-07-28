Нигматуллин: «Динамо» не вариант для Селихова, не факт, что даже вторым вратарём будет

Бывший голкипер «Локомотива», «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о возможном будущем для вратаря московского «Спартака» Александра Селихова.

«У всех в карьере случаются такие эпизоды: один сезон хуже, а другой лучше. Селихов провёл прошлый сезон не на своём привычном уровне, ниже своих возможностей. Было несколько результативных ошибок. Поэтому Максименко, который усердно тренировался и ждал своего часа, получил заслуженный шанс в этом году стать основным.

Аренда в «Динамо» или «Оренбург — лучший вариант для Селихова? В «Динамо» — два достаточно сильных вратаря (Антон Шунин и Игорь Лещук. — Прим. «Чемпионата»), которые также конкурируют. Далеко не факт, что даже вторым Селихов будет в «Динамо». Тем более в Кубке России вообще играл третий вратарь. Не думаю, что «Динамо» — это вариант для Селихова. «Оренбург» — может быть. Но не факт. Сейчас Селихову вряд ли стоит думать об уходе», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Напомним, в двух первых матчах нового сезона (в 1-м туре чемпионата России с «Оренбургом» и в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром») в основе вышел Александр Максименко.