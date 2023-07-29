Колумбийская футболистка схватилась за сердце на тренировке и потеряла сознание

18-летняя нападающая сборной Колумбии Линда Кайседо не менее чем на полторы минуты потеряла сознание на тренировке национальной команды, сообщает Sky News.

На кадрах с тренировки видно, как Кайседо бегала трусцой, схватившись за сердце, после чего от боли она упала и перекатилась на спину, пока её товарищи по команде собирались вокруг неё, пытаясь оказать помощь до прибытия медицинского персонала.

Затем Кайседо увезли в больницу на машине скорой помощи, спустя некоторое время её отпустили. Тем не менее маловероятно, что нападающая примет участие в матче со сборной Германии во 2-м туре группового этапа чемпионата мира.

В 1-м туре колумбийки обыграли сборную Южной Кореи (2:0), Кайседо отметилась голом.