Колумбийская футболистка схватилась за сердце на тренировке и потеряла сознание
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18-летняя нападающая сборной Колумбии Линда Кайседо не менее чем на полторы минуты потеряла сознание на тренировке национальной команды, сообщает Sky News.
На кадрах с тренировки видно, как Кайседо бегала трусцой, схватившись за сердце, после чего от боли она упала и перекатилась на спину, пока её товарищи по команде собирались вокруг неё, пытаясь оказать помощь до прибытия медицинского персонала.
Затем Кайседо увезли в больницу на машине скорой помощи, спустя некоторое время её отпустили. Тем не менее маловероятно, что нападающая примет участие в матче со сборной Германии во 2-м туре группового этапа чемпионата мира.
В 1-м туре колумбийки обыграли сборную Южной Кореи (2:0), Кайседо отметилась голом.
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