Футболистка сборной России: после бана от УЕФА игроки из Европы спрашивали, чем помочь

Футболистка сборной России и английского «Челси» Алсу Абдуллина рассказала о поддержке зарубежных спортсменов после отстранения женской национальной команды от чемпионата Европы.
«Было очень грустно, когда не смогли поехать на Евро. Мы прошли отборочные матчи с хорошими соперниками, эмоции были такими, что не передать словами. Но потом эта ситуация — и всё оборвалось. Ну ничего, мы справились с этим. Сейчас хоть и нет официальных международных матчей, стараемся находить соперников, играть товарищеские. Вот сыграли два матча с Ираном. Двигаемся дальше.
Зарубежные игроки всячески поддерживали нас. Знакомые девчонки из Европы спрашивали, чем помочь. В мой адрес были только слова поддержки.
Надеюсь, что в будущем мы всё‑таки вернёмся к международным соревнованиям. Соскучилась по этим ощущениям», — приводит слова Абдуллиой «Матч ТВ».
Летом 2022 года женская сборная России не поехала на чемпионат Европы из‑за санкций ФИФА и УЕФА, которые запретили российским сборным и клубам выступать на международных соревнованиях.
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