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Джанлуиджи ​Буффон готовится объявить о завершении карьеры

Джанлуиджи ​Буффон готовится объявить о завершении карьеры
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Голкипер итальянской «Пармы» Джанлуиджи Буффон в скором времени объявит о завершении карьеры, сообщает Relevo.

Отмечается, что легендарный вратарь уже принял окончательное решение. Ранее сообщалось об интересе к Буффону со стороны саудовских клубов, однако итальянец не будет продолжать футбольную карьеру.

45-летний Буффон за свою карьеру играл только за три клуба — «Парму», «Ювентус» и «ПСЖ». За весь свой профессиональный путь голкипер смог выиграть 29 трофеев, став десятикратным чемпионом Италии. Буффон является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии.

В прошлом сезоне Буффон сыграл 19 матчей за «Парму» во всех турнирах, пропустив 24 гола и проведя пять «сухих» матчей.

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