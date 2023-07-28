Журналист Скира: Буффон уйдёт из «Пармы»
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Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон покинет «Парму» и может завершить карьеру игрока, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, Джанлуиджи получил предложение от Федерации футбола Италии стать главой делегации итальянской сборной. Ранее игрок отклонил предложение от клуба из Саудовской Аравии, а также к нему обратились некоторые команды из Италии.
45-летний голкипер является воспитанником «Пармы», 18 сезонов провёл в составе туринского «Ювентуса». В сезоне-2018/2019 он выступал за французский «ПСЖ». За сборную Италии Буффон дебютировал в 1997 году и с тех пор вышел на поле в 176 матчах. В 2006 году Джанлуиджи выиграл чемпионат мира, сыграв все семь матчей на турнире.
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