Звездан Терзич сравнил конкуренцию в баскетболе и футболе

Президент спортивной ассоциации «Црвена Звезда» Звездан Терзич оценил конкурентоспособность баскетбольной Евролиги, сравнив финансовые потребности клубов с футбольными командами, выступающими в еврокубках.

«Баскетбольная Евролига – соревнование второго класса. Лучшие игроки – в НБА, а в футболе – в Лиге чемпионов.

Я говорю это как президент спортивной ассоциации «Црвена Звезда». Когда вы играете в баскетбол с «Реалом» и «Барселоной», вы играете против клубов с вдвое большим бюджетом. В баскетболе ты становишься чемпионом Европы с 35 миллионами евро, а в футболе ты не можешь выиграть даже Лигу конференций. В Лиге чемпионов нас ждут клубы с бюджетом 800 миллионов евро. Эти вещи несравнимы.

В баскетбол в Европе играют на серьёзном уровне в нескольких странах. В Испании, Греции, Турции, Сербии… И больше нигде», — приводит слова Терзича Eurohoops.