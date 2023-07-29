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Владислав Радимов: для «Зенита» игра с «Ростовом» будет очень тяжёлой

Владислав Радимов: для «Зенита» игра с «Ростовом» будет очень тяжёлой
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Российский тренер Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Зенит». Встреча состоится сегодня, 29 июля. Начало игры — в 20:00 мск.

«В прошлом году игра этих соперников была равной, получилась закономерная ничья, я даже был на этом матче, ездил в Ростов. А что касается предстоящего матча, то там вообще никому просто не бывает – это факт. Там будет жарко. Я смотрел матч ростовчан с «Рубином», очень хорошая команда, грамотно обученная Валерием Карпиным, да и физически готовая очень хорошо. Многое зависит ещё и от того, успеют ли они дозаявить того, кого хотят, но даже без этой четвёрки для «Зенита» игра будет очень тяжёлой. Болельщиков соберётся много, это будет матч тура.

В каком составе выйдет «Зенит»? Думаю, он будет близким к тому, что играл в 1-м туре с «Пари НН», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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