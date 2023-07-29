Виллаш-Боаш: Дзюба – один из самых смешных игроков, с которыми я когда-либо работал

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился воспоминаниями о своём экс-подопечном нападающем Артёме Дзюбе, который сейчас выступает в составе московского «Локомотива», отметив чувство юмора форварда.

«Дзюба – один из самых смешных игроков, с которыми я когда-либо работал. У него невероятное чувство юмора. Он очень помог нам в «Зените». С ним мы сразу же выиграли Суперкубок. Дзюба играл большую роль, он владел мячом, объединял команду. Он хорошо взаимодействовал с Халком, Шатовым, Данни, создавал моменты в атаке. И конечно, он очень веселый парень. У меня очень хорошие воспоминания о нём. Он очень смешной», — сказал Виллаш-Боаш в видео на YouTube-канале kolos.