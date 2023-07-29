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Виллаш-Боаш рассказал, как Халк повлиял на его переход в «Зенит»

Виллаш-Боаш рассказал, как Халк повлиял на его переход в «Зенит»
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Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал, что экс-нападающий сине-бело-голубых Халк оказал некоторое влияние на решение португальского специалиста возглавить петербуржцев.

«Халк повлиял на мой переход в «Зенит», потому что, когда я ушёл из «Тоттенхэма», он был первым, кто мне позвонил. Затем мы снова встретились в «Шанхае», он невероятный игрок. Количество голов, которые он забил, говорит само за себя», — сказал Виллаш-Боаш в видео на YouTube-канале kolos.

Халк перешёл в «Зенит» в сентябре 2012 года. Виллаш-Боаш возглавил петербургскую команду в марте 2014 года. Вместе они выиграли три трофея в России, одержав победу в чемпионате страны в сезоне-2014/2015.

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