Виллаш-Боаш рассказал, как Халк повлиял на его переход в «Зенит»
Поделиться
Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал, что экс-нападающий сине-бело-голубых Халк оказал некоторое влияние на решение португальского специалиста возглавить петербуржцев.
«Халк повлиял на мой переход в «Зенит», потому что, когда я ушёл из «Тоттенхэма», он был первым, кто мне позвонил. Затем мы снова встретились в «Шанхае», он невероятный игрок. Количество голов, которые он забил, говорит само за себя», — сказал Виллаш-Боаш в видео на YouTube-канале kolos.
Халк перешёл в «Зенит» в сентябре 2012 года. Виллаш-Боаш возглавил петербургскую команду в марте 2014 года. Вместе они выиграли три трофея в России, одержав победу в чемпионате страны в сезоне-2014/2015.
Комментарии
- 29 июля 2023
-
10:14
-
10:01
-
10:00
-
09:57
-
09:52
-
09:52
-
09:44
-
09:43
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:12
-
09:11
-
09:06
-
09:00
-
09:00
-
08:50
-
08:36
-
08:35
-
08:15
-
08:05
-
08:00
-
07:50
-
07:28
-
07:18
-
06:49
-
06:45
-
06:30
-
06:27
-
06:05
-
05:53
-
05:47
-
05:18
-
05:11
-
05:05
Партнерский контент