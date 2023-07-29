«Динамо» интересуется полузащитником «Бенфики» Шикинью — Романо

Московское «Динамо» интересуется полузащитником португальской «Бенфики» Шикинью. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

«Шикинью примет решение о своем будущем в ближайшие дни, его представители встретятся с «Бенфикой», так как контракт истекает в июне 2024 года.

В его подписании заинтересованы московское «Динамо», итальянский и турецкий клубы», — написал Романо.

В сезоне-2022/2023 португальской Примейры Шикинью провёл 25 матчей и забил один мяч. «Бенфика» стала чемпионом Португалии. Команда набрала 87 очков после 34 матчей. Шикинью выступает в «Бенфике» с 2019 года. Сезон-2021/2022 он провёл в арендах. Первую часть в португальской «Браге», вторую — в турецком «Гиресунспоре». Полузащитнику 28 лет.