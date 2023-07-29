Виллаш-Боаш подробно объяснил, почему Фалькао не приехал в «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш подробно объяснил, почему переход известного нападающего Радамеля Фалькао в петербургский клуб не состоялся, отметив проблему нового лимита на легионеров, принятого в российском футболе.

«Фалькао – один из тех игроков, которых я пытался подписать во все клубы, в которых работал – «Челси», «Тоттенхэм», «Зенит», «Шанхай». Мы говорили с ним об этом.

Какие слова я нашёл, чтобы убедить Фалькао приехать в Россию? Это было до того, как мы столкнулись с финансовым фэйр-плей. Потом мы были ограничены на рынке, но могли заключить хорошие сделки. Затем мы столкнулись с лимитом на легионеров. И это было грустно, ведь мы могли многого достичь. В ноябре 2014 года сказали, что никакого лимита не будет, и это могло открыть нам возможности доминировать не только в чемпионате, но и в Европе. Потому что «Зенит» — привлекательный клуб с точки зрения условий.

И мы строили действительно сильную команду. Говорили с игроками – с Жоау Моутинью, с Фалькао. У нас были хорошие отношения. Такая возможность была, хотя уверенности в сделке не было — но переговоры были. И после того, как трансферы не случились из-за нового лимита, всё посыпалось. Это было большое разочарование, и, возможно, одна из причин того, что я решил уехать из России», — сказал Виллаш-Боаш в видео на YouTube-канале kolos.