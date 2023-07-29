Сычёв высказался о победе России над Африкой и игре Габулова в воротах в гала-матче

Бывший футболист Дмитрий Сычёв прокомментировал победу в товарищеском матче на саммите «Россия — Африка» и отметил игру голкипера Владимира Габулова. Вчера, 28 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» встречались команды с участием легенд сборной России и звёзд Африки, в разное время игравших за клубы Российской Премьер-Лиги, а также прибывших на саммит «Россия – Африка» политиков, бизнесменов и дипломатов. Матч завершился победой российской команды со счётом 4:3.
«Габулов — качественный вратарь. Я давно это знал. Посмотрите, в какой он форме. Постоянно двигается, играет. Мы не удивлены. Если бы он пропустил эти голы, то предъявили бы ему претензии в раздевалке. В шуточной форме, конечно. Команда у нас дружная. Все получили положительные эмоции, так что никаких проблем в нашей победе нет», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
- 29 июля 2023
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