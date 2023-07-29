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Дмитрий Сычёв оценил трансфер Малкома из «Зенита» в «Аль-Хияль»

Дмитрий Сычёв оценил трансфер Малкома из «Зенита» в «Аль-Хияль»
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв высказался о переходе нападающего Малкома из санкт-петербургского «Зенита» в саудовский «Аль-Хияль». Сообщалось, что сумма трансфера составила € 60 млн.

«Трансфер Малкома? Смотрю позитивно. Отличная работа «Зенита», хорошая сумма для нынешних реалий и будущего. Все видят, что у нас в лиге приличный уровень. Саудовцы собирают очень конкурентоспособный чемпионат, уровень там очень высокий. Звезды там не разучатся играть в футбол, да ещё и заработают денег для себя и близких. Я буду смотреть матчи чемпионата Саудовской Аравии», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Малком выступал в «Зените» в период с 2019 по 2023 год.

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