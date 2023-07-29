Широков: «Зенит» после ухода Малкома всё равно будет основным претендентом на чемпионство

Бывший футболист Роман Широков предположил, повлияет ли уход нападающего Малкома на «Зенит». Напомним, Малком перешёл из санкт-петербургского клуба в саудовский «Аль-Хиляль». Сообщалось, что сумма трансфера составила € 60 млн.
«Зенит» не станет слабее из-за ухода Малкома — они ведь уже вовсю ведут трансферную кампанию. Думаю, всё равно будут основными претендентами на чемпионство. Если бы все бразильцы ушли – один разговор. А так пока только Малком. Пока что это не должно отразиться», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Сегодня, 29 июля, в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде встретится с «Ростовом». Начало игры — в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 29 июля 2023
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