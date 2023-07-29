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«Крылья Советов» — «Динамо»: Смолов вновь увеличил преимущество москвичей до двух мячей

«Крылья Советов» — «Динамо»: Смолов вновь увеличил преимущество москвичей до двух мячей
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов отметился забитым мячом отметился забитым мячом в проходящем в эти минуты матче 2-го тура РПЛ сезона-2023/2024 с самарскими «Крыльями Советов» (3:1).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
29 июля 2023, суббота. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Захарян – 8'   0:2 Тюкавин – 30'   1:2 Костанца – 35'   1:3 Смолов – 39'

Счёт был открыт на восьмой минуте матча — полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поразил ворота «Крыльев» ударом из пределов штрафной площади (0:1). Чуть позже защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл попытался подловить голкипера «Динамо» Антона Шунина на выходе из ворот, пробив с центра поля, однако мяч прошёл мимо створа. На 24-й минуте форвард «Динамо» Фёдор Смолов ударом со штрафного попал в штангу ворот хозяев. На 30-й минуте нападающий бело-голубых Константин Тюкавин получил передачу от Захаряна в штрафной площади и переиграл вратаря самарцев (0:2). На 35-й минуте полузащитник «Крыльев» Фернандо Костанца смог вовремя сориентироваться в штрафной и отыграть один мяч (1:2). Динамовцы смогли быстро ответить на это ещё одним забитым мячом — отличился Смолов (1:3).

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