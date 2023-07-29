Боков: ЦСКА — фаворит в матче с «Ахматом», у армейцев есть характер и воля к победе

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ между армейцами и грозненским «Ахматом».

«Матчи в Грозном всегда непростые. Тем более сейчас, в связи с погодными условиями, очень будет жарко. Тяжело будет обеим командам. В составе ЦСКА есть потери, но это всё поправимо. Команда переживает непростые дни, но когда их преодолевать, если не сейчас? У ЦСКА есть и характер, и воля к победе.

Сейчас практически никто не играет в открытый футбол. ЦСКА изучит соперника и выстроит свои силы под них. В каком-то роде ЦСКА фаворит в этом матче. Будет несколько голов в пользу армейцев», — приводит слова Бокова Metaratings.

Матч «Ахмата» и ЦСКА пройдёт завтра, 30 июля. Стартовый свисток встречи в Грозном прозвучит в 20:00 мск.