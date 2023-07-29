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«Интер» обошёл «Милан», «Наполи» и «Ювентус» в гонке за хавбеком «Удинезе» Самарджичем

«Интер» обошёл «Милан», «Наполи» и «Ювентус» в гонке за хавбеком «Удинезе» Самарджичем
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«Интер» в ближайшее время подпишет полузащитника «Удинезе» Лазара Самарджича. В гонке за 21-летним игроком «нерадзурри» обошли «Милан», «Наполи» и «Ювентус». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, стоимость трансфера составит € 15 млн, к тому же в обратном направлении отправится 20-летний полузащитник «Интера» Джованни Фаббьян, у которого будет опция обратного выкупа. Самарджич также согласовал условия личного контракта с «нерадзурри». В ближайшие несколько дней игрок пройдёт медицинское обследование, после чего сделка будет завершена.

В сезоне-2022/2023 на счету Самарджича 39 матчей за «Удинезе» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

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