Стала известна причина удаления Семака в матче с «Ростовом»

Стало известно, почему главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак получил красную карточку в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1), сообщает «Матч ТВ».
В протоколе встречи указано, что Семак получил красную карточку за «выход на футбольное поле в конфронтационной манере с главным судьёй матча».
На 44-й минуте встречи колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра открыл счёт в матче, выведя гостей вперёд. «Ростов» пытался отыграться на протяжении всего второго тайма, и на 90+4-й минуте матча Николай Комличенко реализовал пенальти и сравнял счёт во встрече. Матч так и закончился — 1:1.
В 1-м туре чемпионата России «Зенит» уверенно обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, а «Ростов» выиграл у «Факела» (2:1).
- 29 июля 2023
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