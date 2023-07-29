Марио Фернандес: мне было непросто, но я стараюсь набрать необходимый уровень

Российский защитник «Зенита» Марио Фернандес прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Напомним, встреча закончилась со счётом 1:1, «Ростов» вырвал ничью в концовке матча при помощи реализованного пенальти. Фернандес вышел на поле на 60-й минуте, выйдя на замену вместо Густава Мантуана. Для защитника этот матч стал дебютным в РПЛ в составе сине-бело-голубых.
«Счастлив вернуться играть в чемпионат России. Конечно, хотелось добиться сегодня победы. Но это часть футбола, так что нужно продолжать работать, чтобы добиваться побед в будущем. Очень сложно играть в Ростове. Понимали, что нас ждёт непростая игра. Открыли счёт. Мне кажется, хорошо защищались, но не смогли удержать победный счёт.
Духота на поле? Мне было непросто, но я стараюсь набрать необходимый уровень. Четыре месяца не играл в официальных матчах, но делаю всё возможное, выкладываюсь на полную в каждой тренировке. Где бы ни расположил меня тренер, я на каждой позиции буду стараться отдавать максимум сил», — приводит слова Фернандеса «Матч ТВ».
- 29 июля 2023
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