Тренер «Герты» выпустил на поле троих сыновей в матче второй Бундеслиги

Главный тренер «Герты» Паль Дардаи выпустил троих сыновей на поле в матче второй немецкой Бундеслиги с «Фортуной» Дюссельдорф.

В основном составе на поле вышел Мартон Дардаи. На 29-й минуте в игру вступил Палко Дардаи, а на 78-й минуте — Бенце Дардаи. Матч завершился победой «Фортуны» с минимальным счётом — 1:0. Единственный гол в матче забил Даниэль Гинчек, открывший счёт в начале второго тайма.

«Герта» провела предыдущий сезон в высшей лиге Германии. Берлинская команда заняла последнее, 18-е место, набрав 29 очков в 34 матчах. «Фортуна» Дюссельдорф расположилась на четвёртой строчке турнирной таблицы второй Бундеслиги прошлого сезона, набрав 58 очков в 34 встречах. В Бундеслигу вышли «Хайденхайм» и «Дармштадт».