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Ахмат – ЦСКА, 30 июля: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Ахмат» — ЦСКА: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 30 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» из Грозного и московским ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе « Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги завершилась уверенной победой ЦСКА со счётом 3:1.

В прошедшем сезоне РПЛ ЦСКА занял второе место в чемпионате, набрав 58 очков в 30 матчах. «Ахмат» по итогам прошлого розыгрыша занял пятое место, набрав 50 очков. В 1-м туре нового сезона чемпионата ЦСКА сенсационно проиграл «Уралу» со счётом 1:2, а «Ахмат» с таким же счётом уступил «Крыльям Советов».

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