«Ахмат» — ЦСКА: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 30 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» из Грозного и московским ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе « Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги завершилась уверенной победой ЦСКА со счётом 3:1.

В прошедшем сезоне РПЛ ЦСКА занял второе место в чемпионате, набрав 58 очков в 30 матчах. «Ахмат» по итогам прошлого розыгрыша занял пятое место, набрав 50 очков. В 1-м туре нового сезона чемпионата ЦСКА сенсационно проиграл «Уралу» со счётом 1:2, а «Ахмат» с таким же счётом уступил «Крыльям Советов».