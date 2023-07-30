«Ахмат» — ЦСКА: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 30 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» из Грозного и московским ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе « Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги завершилась уверенной победой ЦСКА со счётом 3:1.
В прошедшем сезоне РПЛ ЦСКА занял второе место в чемпионате, набрав 58 очков в 30 матчах. «Ахмат» по итогам прошлого розыгрыша занял пятое место, набрав 50 очков. В 1-м туре нового сезона чемпионата ЦСКА сенсационно проиграл «Уралу» со счётом 1:2, а «Ахмат» с таким же счётом уступил «Крыльям Советов».
- 30 июля 2023
-
10:36
-
10:25
-
10:22
-
10:19
-
10:13
-
10:00
-
09:58
-
09:56
-
09:49
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:25
-
09:13
-
09:09
-
09:00
-
09:00
-
07:42
-
06:51
-
06:16
-
05:55
-
05:49
-
05:04
-
04:58
-
03:39
-
03:34
-
03:18
-
03:00
-
02:38
-
02:34
-
02:23
-
02:06