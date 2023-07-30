Карвахаль отказался говорить о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль отказался говорить о возможном трансфере нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе после разгромного поражения в товарищеском матче с «Барселоной» (0:3).

«Я думаю, что мы сделали немало хорошего. Выводы довольно положительные. Я думаю, что у нас всё было в порядке, мы владели мячом, в защите мы были сильны… результат, я думаю, положительный. Матчи с «Барселоной» всегда проходят с высокой интенсивностью. Мы все поприветствовали друг друга в конце и хотели бы встретиться лицом к лицу в официальном матче.

Мы говорим о тех, кто в команде. Я не говорю о Мбаппе или о ком-либо ещё. Я говорю только о тех, кто находится в «Реале», — приводит слова Карвахаля Marca.

В следующем матче «Барселона» сыграет с «Миланом», а «Реал» встретится с «Ювентусом». Матчи пройдут 2 и 3 августа соответственно.

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