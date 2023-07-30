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«Монако» близок к подписанию Салису

«Монако» близок к подписанию Салису
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Футбольный клуб «Монако» близок к трансферу защитника «Саутгемптона» Мохаммеда Салису, сообщил авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

24-летний футболист находится в шорт-листе монегасков с июня, и принципиальная договоренность с «Саутгемптоном» уже достигнута. Ожидается, что сделка будет завершена на следующей неделе.

Лондонский «Фулхэм», который ранее интересовался ганским игроком, не будет продолжать переговоры после подписания на эту позицию Кэлвина Бейсси из амстердамского «Аякса, написал Романо в своём «твиттере».

Центральный защитник Мохаммед Салису выступает за «Саутгемптон» на протяжении трёх сезонов. До перехода в английский клуб, ганец играл за испанский «Вальядолид». Игрок представлял сборную Ганы на чемпионате мира в Катаре в 2022 году, где провёл на поле все 3 матча группового этапа.

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