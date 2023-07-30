Демирбай согласовал контракт с «Галатасараем»
Поделиться
Игрок леверкузенского «Байера» Керем Демирбай согласовал условия личного контракта с турецким «Галатасараем», сообщает журналист Николо Скира в своих социальных сетях.
Как сообщает источник, контракт согласован до 2026 года. Вскоре о сделке между клубами будет объявлено официально.
У 30-летнего немецкого полузащитника Керема Демирбая есть турецкое гражданство. Он представлял сборную Турции на молодёжном уровне. Всю взрослую карьеру Керем выступал только за немецкие клубы, а также провёл один официальный матч за сборную Германии, сыграв за неё на победном Кубке конфедераций в 2017 году.
Последние четыре сезона Демирбай провёл в «Байере» из Леверкузена, за который сыграл более сотни матчей, забил 15 голов и отдал 27 результативных передач.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 июля 2023
-
12:01
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:39
-
11:33
-
11:30
-
11:20
-
11:14
-
11:11
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:50
-
10:48
-
10:42
-
10:36
-
10:25
-
10:22
-
10:19
-
10:13
-
10:00
-
09:58
-
09:56
-
09:49
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:25
-
09:13
-
09:09
-
09:00
Партнерский контент