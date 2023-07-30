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Демирбай согласовал контракт с «Галатасараем»

Демирбай согласовал контракт с «Галатасараем»
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Игрок леверкузенского «Байера» Керем Демирбай согласовал условия личного контракта с турецким «Галатасараем», сообщает журналист Николо Скира в своих социальных сетях.

Как сообщает источник, контракт согласован до 2026 года. Вскоре о сделке между клубами будет объявлено официально.

У 30-летнего немецкого полузащитника Керема Демирбая есть турецкое гражданство. Он представлял сборную Турции на молодёжном уровне. Всю взрослую карьеру Керем выступал только за немецкие клубы, а также провёл один официальный матч за сборную Германии, сыграв за неё на победном Кубке конфедераций в 2017 году.

Последние четыре сезона Демирбай провёл в «Байере» из Леверкузена, за который сыграл более сотни матчей, забил 15 голов и отдал 27 результативных передач.

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