Суарес станет свободным агентом в декабре 2023 года

Уругвайский нападающий Луис Суарес договорился с бразильским «Гремио» о расторжении контракта в декабре 2023 года, несмотря на то, что сделка была заключена до декабря 2024 года, написал журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Американский «Интер Майами» по-прежнему заинтересован в подписании Суареса в качестве свободного агента после того, как этим летом сделка сорвалась, пишет Романо.

Ранее клуб Дэвида Бекхэма пополнили другие бывшие игроки «Барселоны», а именно Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Форвард Луис Суарес перешёл в «Гремио» из уругвайского клуба «Насьональ» в начале 2023 года. За бразильский клуб игрок сыграл 30 матчей, в которых забил 13 голов и отдал три голевые передачи.