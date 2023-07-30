Суарес станет свободным агентом в декабре 2023 года
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Уругвайский нападающий Луис Суарес договорился с бразильским «Гремио» о расторжении контракта в декабре 2023 года, несмотря на то, что сделка была заключена до декабря 2024 года, написал журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.
Американский «Интер Майами» по-прежнему заинтересован в подписании Суареса в качестве свободного агента после того, как этим летом сделка сорвалась, пишет Романо.
Ранее клуб Дэвида Бекхэма пополнили другие бывшие игроки «Барселоны», а именно Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.
Форвард Луис Суарес перешёл в «Гремио» из уругвайского клуба «Насьональ» в начале 2023 года. За бразильский клуб игрок сыграл 30 матчей, в которых забил 13 голов и отдал три голевые передачи.
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