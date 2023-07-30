Сборные Швейцарии и Новой Зеландии сыграли вничью в матче 3-го тура женского ЧМ

Завершился матч 3-го тура группы А чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Швейцарии и Новой Зеландии. Команды играли на стадионе «Форсайт Барр — Отаго» в Данидине (Новая Зеландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тори Пенсо (США). Итоговый результат — 0:0.

Команды не смогли открыть счёт в матче.

Сборная Швейцарии набрала пять очков и заняла первое место в группе А. Норвегия (4) стала второй. Новая Зеландия (4) и Филиппины (3) завершили выступления на турнире.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.