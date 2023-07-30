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Сборные Швейцарии и Новой Зеландии сыграли вничью в матче 3-го тура женского ЧМ

Сборные Швейцарии и Новой Зеландии сыграли вничью в матче 3-го тура женского ЧМ
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Завершился матч 3-го тура группы А чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Швейцарии и Новой Зеландии. Команды играли на стадионе «Форсайт Барр — Отаго» в Данидине (Новая Зеландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тори Пенсо (США). Итоговый результат — 0:0.

Команды не смогли открыть счёт в матче.

Сборная Швейцарии набрала пять очков и заняла первое место в группе А. Норвегия (4) стала второй. Новая Зеландия (4) и Филиппины (3) завершили выступления на турнире.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

ЧМ-2023 (ж). Группа A. 3-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Швейцария (ж)
Окончен
0 : 0
Новая Зеландия (ж)
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