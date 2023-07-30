Стал известен стартовый состав «Оренбурга» на матч с «Рубином»

Сегодня, 30 июля, в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся казанский «Рубин» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Начало игры — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стал известен стартовый состав «Оренбурга».
«Оренбург»: Сысуев, Полуяхтов, Гойкович, Печенин, Перес, Капленко, Вера, Флорентин, Воробьёв, Мансилья, Гюрлюк.
В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Рубин» сыграл вничью с московским «Локомотивом» со счётом 2:2, а «Оренбург» уступил московскому «Спартаку» — 2:3.
«Оренбург» завершил прошлый сезон чемпионата России на седьмом месте в турнирной таблице. Команда, которую возглавлял Марцел Личка, набрала 46 очков за 30 матчей. «Рубин» стал победителем Мелбет Первой лиги. Казанцы заработали 69 очков в 34 матчах и поднялись в РПЛ.
- 30 июля 2023
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