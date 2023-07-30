Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча между «Ахматом» и ЦСКА

Бывший футболист Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 30 июля. Начало игры — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Команды начали чемпионат с поражения. Но если ЦСКА в Кубке России реабилитировался, то «Ахмат» потерпел ещё одно поражение. В обеих командах много травмированных игроков, поэтому играть будут неоптимальными составами.

Будет тяжёлая игра, потому что очки нужны и тем, и тем. У ЦСКА очень хорошая статистика по игре с «Ахматом», но эта статистика иногда даёт сбой и когда-то заканчивается. ЦСКА через тур играть с «Локомотивом». Если они хотят претендовать на призовые места, то нужно брать очки, чтобы быть рядом с лидерами и постоянно давить.

«Ахмату» отступать некуда. Если будет третье поражение подряд, то могут попасть в психологическую яму, из которой будет очень тяжело выбираться. Они дома приложат все силы», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.