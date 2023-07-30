«Челси» может подписать голкипера «Брайтона» Санчеса

«Челси» хочет подписать голкипера, который составит конкуренцию основному вратарю команды Кепе Аррисабалаге. Об этом сообщает журналист Натан Гиссинг в своём «твиттере».

По информации источника, «аристократы» видят подходящую кандидатуру в голкипере «Брайтона» Роберте Санчесе.

Сообщается, что на данный момент между клубами не было контактов, однако лондонцы готовятся к возможным переговорам.

В сезоне-2022/2023 Санчес провёл 25 матчей за «Брайтон» во всех турнирах. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.

Ранее сообщалось об интересе саудовских клубов к экс-голкиперу «Манчестер Юнайтед» Давиду де Хеа.