Габулов: я за отмену лимита в РПЛ. Может, стоит рассмотреть какие-то взносы за легионеров

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов рассказал, стоит ли оставить лимит на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
«Вообще я изначально сторонник, что лимит не нужен. Чем естественнее условие, тем выше прогресс. Я за отмену лимита в РПЛ. Может, стоит рассмотреть какие-то взносы за легионеров. Но в нынешнем виде эти ограничения точно не нужны», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Напомним, ранее появились слухи, что в случае принятия соглашения с БРИКС (межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) о свободном перемещении рабочей силы спортсмены этих стран не будут считаться легионерами. Позже источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией, опроверг эту информацию.
- 30 июля 2023
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