ЦСКА в соцсети: несмотря на проблемы со связью, сообщаем, что победили в серии пенальти

Московский ЦСКА необычно объявил результат матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (3:2).

«Несмотря на проблемы со связью, мы всё равно нашли возможность вам сообщить, что побеждаем «Ахмат» в серии пенальти», — написал клуб в своём телеграм-канале.

Фото доступно в телеграм-канале ЦСКА.

Вместо счёта на фото были обозначены реализованные пенальти.

В компенсированное к первому тайму время в ворота ЦСКА был назначен 11-метровый удар. Жёлтую карточку получил полузащитник армейцев Милан Гаич. Игорь Акинфеев отразил пенальти, но после просмотра видеоповтора Гаичу поменяли наказание на красную карточку. После удаления Милана «Ахмат» перебил и реализовал пенальти. Причиной ситуации могли стать проблемы со связью у VAR.