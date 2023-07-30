Федотов — о спорном пенальти в ворота ЦСКА: не в нашем праве давать оценку действиям судьи

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал эпизод с перебитым пенальти и красной карточкой в матче армейцев с «Ахматом». Напомним, главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал красную карточку за фол последней надежды защитнику ЦСКА Милану Гаичу: при этом видеопросмотр случился после того, как пенальти за этот фол уже был исполнен – Акинфеев отразил удар, «Ахмату» пришлось перебивать, Конате реализовал пенальти.

«Понял ли я, что произошло в момент, и должны ли такие эпизоды стоить судье карьеры? Я не могу ответить на этот вопрос. У судей есть их руководство, которое разберётся во всех тонкостях. Есть переговоры, там всё станет ясно и понятно. Не в нашей компетенции давать оценку действиям арбитра», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.

Напомним, в драматичной игре победу одержала московская команда — 3:2. Матч запомнился большим количеством красных карточек и назначенных пенальти — главный арбитр матча Владислав Безбородов назначил пять пенальти в одной игре, что стало новым рекордом лиги. Также за встречу было показано три красных карточки.