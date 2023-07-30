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Федотов: будет ли ЦСКА подавать протест на красную Гаичу? Постараемся снять эту карточку

Федотов: будет ли ЦСКА подавать протест на красную Гаичу? Постараемся снять эту карточку
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, будут ли армейцы добиваться отмены красной карточки защитнику команды Милану Гаичу. Напомним, главный арбитр встречи Владислав Безбородов удалил защитника ЦСКА за фол последней надежды: при этом видеопросмотр случился после того, как пенальти за этот фол уже был исполнен – Акинфеев отразил удар, «Ахмату» пришлось перебивать, Конате реализовал пенальти.

«Будет ли ЦСКА подавать протест на красную Гаичу? По карточке будем смотреть, разбираться. Если будет минимальный шанс… Нас и так очень мало, и потеря ключевого футболиста нам дорога. Постараемся эту дисквалификацию снять», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.

Напомним, ранее директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо заявил, что армейцы обратятся в ЭСК и будут добиваться отмены красной карточки защитнику команды Милану Гаичу.

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