«Барса» хочет выручить с продажи Торреса € 30 млн. «Астон Вилла» предлагает € 20+10 млн

«Астон Вилла» предприняла ещё одну попытку по подписанию вингера «Барселоны» Феррана Торреса. Об этом сообщает El Nacional.
По информации источника, бирмингемцы готовы предложить сине-гранатовым за игрока атаки € 20 млн + ещё € 10 млн в виде бонусов. «Барселона» намерена выручить с продажи Торреса все € 30 млн сразу.
Сообщается, что в случае ухода ещё одного вингера каталонцев Усмана Дембеле в «ПСЖ» руководство «Барсы» не станет продолжать переговоры с «Астон Виллой».
Торрес забивает в ворота «Атлетико» в матче 30-го тура Ла Лиги:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В сезоне-2022/2023 Торрес провёл 40 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.
Ранее стало известно, что вингер «Байера» Мусса Диаби стал игроком «Астон Виллы».
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