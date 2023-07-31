Сборная Испании обыграла Германию в финале женского Чемпионата Европы до 19 лет

Национальная команда Испании стала победителем женского Чемпионата Европы по футболу до 19 лет. В решающем матче турнира команда обыграла сборную Германии. Встреча прошла в Бельгии на стадионе «Ден Дреф» и завершилась победой сборной Испании в серии послематчевых пенальти.
Основное время завершилось со счётом 0:0. В серии послематчевых пенальти испанки одержали победу со счётом 3:2.
Испания и Германия квалифицировались в финальную стадию ЧМ-2024 среди девушек до 20 лет. Также путёвку на мундиаль получили Нидерланды и Франция, которые добрались до полуфинала Евро.
Таким образом, сборная Испании выиграла пятый титул в карьере. Рекордсменом по числу побед на Чемпионате Европы U19 является национальная команда Германии, которая выигрывала турнир 6 раз.
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