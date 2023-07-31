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Капитан «Ювентуса» Данило отреагировал на решение УЕФА исключить клуб из еврокубков

Капитан «Ювентуса» Данило отреагировал на решение УЕФА исключить клуб из еврокубков
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Капитан «Ювентуса» Данило прокомментировал недавнее решение УЕФА отстранить туринский клуб от участия в еврокубках в сезоне-2023/2024.

«Конечно, нам хотелось сыграть в еврокубках, но если клуб выиграет от этого в долгосрочной перспективе, то так даже лучше. В этом сезоне мы сосредоточимся на Серии А и Кубке Италии. Наша цель – снова выиграть Скудетто и вернуть «Ювентус» на вершину итальянского футбола. Нам не хватало этого в последние годы», – приводит слова Данило сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Туринская команда в прошлом сезоне заняла седьмое место в чемпионате, набрав 62 очка. «Бьянконери» должны были сыграть в Лиге конференций – 2023/2024. По ходу чемпионата с «Ювентуса» сняли десять очков. Из Лиги чемпионов команда вылетела на групповом этапе и затем дошла до полуфинала Лиги Европы. В Кубке Италии «Ювентус» выбыл также на стадии полуфинала.

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