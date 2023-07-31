В «ПСЖ» подсчитали, сколько раз Килиан Мбаппе заявлял, что продлит контракт с клубом

Руководство «ПСЖ» убеждено, что французский нападающий команды Килиан Мбаппе нарушил обещание продлить контракт.

Как сообщает RMC Sport, в «ПСЖ» подсчитали, сколько раз форвард заверял о том, что останется в клубе. Парижане вспомнили о восьми случаях, когда французский форвард отрицал, что покинет команду свободным агентом.

Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонный сбор в Японии. По информации СМИ, форвард выставлен на трансфер.

В минувшем сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

Фанаты «ПСЖ» посвятили Мбаппе песню после победы над «Марселем»: