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Япония — Испания: стартовые составы команд на матч 3-го тура женского ЧМ-2023

Япония — Испания: стартовые составы команд на матч 3-го тура женского ЧМ-2023
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Сборные Японии и Испании объявили стартовые составы команд на матч 3-го тура группы C женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии, который пройдёт сегодня, 31 июля, на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак». Стартовый свисток прозвучит в 10:00 по московскому времени.

ЧМ-2023 (ж). Группа C. 3-й тур
31 июля 2023, понедельник. 10:00 МСК
Япония (ж)
Перерыв
3 : 0
Испания (ж)
1:0 Миядзава – 12'   2:0 Уэки – 29'   3:0 Миядзава – 40'

Стартовый состав Японии: Ямашита, Минами, Кумагаи, Такахаши, Шимису, Нагано, Эндо, Хаяши, Миязава, Наомото, Уеки.

Стартовый состав Испании: Родригес, Батлле, Паредес, Кармона, Галвес, Абельейра, Бонмати, Путельяс, Кальдентей, Эрмосо, Паральюэлло.

В двух предыдущих матчах на чемпионате мира 2023 года Испания одержала две победы, обыграв Коста-Рику (3:0) и Замбию (5:0). Япония также обыграла этих соперников. В очном матче испанки и японки определят победителя группы.

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