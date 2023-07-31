Япония — Испания: стартовые составы команд на матч 3-го тура женского ЧМ-2023

Сборные Японии и Испании объявили стартовые составы команд на матч 3-го тура группы C женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии, который пройдёт сегодня, 31 июля, на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак». Стартовый свисток прозвучит в 10:00 по московскому времени.
Стартовый состав Японии: Ямашита, Минами, Кумагаи, Такахаши, Шимису, Нагано, Эндо, Хаяши, Миязава, Наомото, Уеки.
Стартовый состав Испании: Родригес, Батлле, Паредес, Кармона, Галвес, Абельейра, Бонмати, Путельяс, Кальдентей, Эрмосо, Паральюэлло.
В двух предыдущих матчах на чемпионате мира 2023 года Испания одержала две победы, обыграв Коста-Рику (3:0) и Замбию (5:0). Япония также обыграла этих соперников. В очном матче испанки и японки определят победителя группы.
- 31 июля 2023
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