Япония — Испания: японки довели счёт до разгромного в матче женского ЧМ-2023

Полузащитница сборной Японии Хината Миядзава забила третий гол своей команды в проходящем в эти минуты матче 3-го тура группы C женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии с Испанией (3:0).

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте — отличилась полузащитница сборной Японии Хината Миядзава (1:0). Для 23-летней футболистки это уже третий забитый мяч на чемпионате мира. Ранее Миядзава оформила дубль в игре с Замбией. Второй гол японки забили на 29-й минуте — в протоколе отметилась нападающая Рико Уэки (2:0). На 40-й минуте всё та же Миядзава забила уже третий гол сборной Японии в этом матче и свой четвёртый на турнире (3:0).

В двух предыдущих матчах на чемпионате мира 2023 года Испания одержала две победы, обыграв Коста-Рику (3:0) и Замбию (5:0). Япония также обыграла этих соперников. Победитель очного противостояния японок и испанок станет победителем группы C и выйдет в плей-офф с первого места.