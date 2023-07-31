Стрепетов: «Зенит» подарил «Ростову» эту ничью, а Кукуляк с радостью поставил пенальти

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», а также оценил игру команды из Санкт-Петербурга. Напомним, матч завершился со счётом 1:1.

«В атаке у «Зенита» не было взаимопонимания. Не попал в игру Бакаев, не понимали друг друга Ерохин, Мантуан и Кассьерра. Особенно это было заметно в моментах, когда «Зенит» проводил быстрые атаки. Кассьерра мог забить второй мяч и поставить точку в матче, была хорошая атака из глубины поля, но в нападении всё было очень разрозненно. Явно не хватало Малкома, который всегда в нужный момент мог и отдать, и завершить момент.

Замена Чистякова как-то повлияла на ход матча? Не знаю, как повлияла, но выход Эраковича – явно положительный момент этой игры. Видно, что это опытный, солидный игрок, такое впечатление, что уже провёл много игр за «Зенит», их пара с Ренаном выглядела очень хорошо. Он был хладнокровен с передачей, с отбором, с игрой вверху.

Во втором тайме команда попыталась сыграть в быструю атаку, «Ростов» ведь тоже стал раскрываться. Ростовчане – мощная, сильная команда, играют в давление, стараются играть в прессинг, много единоборств на грани фола. Хотя и без атак через фланги и комбинаций через центр. И, когда половина поля освободилась, было интересно, кто же у «Зенита» туда побежит. Для этого очень подходит Мантуан, но его заменили на Фернандеса, что меня очень удивило. А Марио вышел и растворился на поле – не помог ни в обороне, ни в атаке. Кроме того, во втором тайме перестал справляться судья, на него пошло сильное давление футболистов, особенно «Ростова». Они стали провоцировать судью, делать ему замечания. Такое впечатление, что у Кукуляка оказалось на поле очень много помощников в лице футболистов, а такого быть не должно.

По пенальти вопросов быть не может? Да, «Зенит» полностью отдал инициативу и мяч за 15 минут до конца, пошло много брака. Хотя и мог решить всё в свою пользу, но Кассьерра опять не реализовал момент. А что касается пенальти, то там Чернов не представлял никакой опасности, ему ещё надо было справиться с мячом. Это такой несчастный случай Андрея Мостового. Я считаю, что «Зенит» подарил «Ростову» ничью, а ростовчане продолжают бить одиннадцатиметровые… Хотя по пенальти, конечно, вопросов нет – арбитр уверенно показал на «точку» и с радостью поставил пенальти. Тут вопросы к Мостовому, почему он там на этой позиции вообще оказался. Почему не Эракович или Фернандес? Повторюсь, это несчастный случай – необязательный, неумышленный фол», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».