Ташуев — о судействе в матче с ЦСКА: есть вопросы по всем пенальти в ворота «Ахмата»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался на тему судейства в матче 2-го тура РПЛ с ЦСКА, отметив, что у него есть вопросы по всем трём назначенным в ворота его команды 11-метровым ударам.
«Навскидку, есть вопросы по всем трём пенальти в наши ворота. В первом эпизоде — игра в грудь, мяч только по касательной дотронулся руки. Ещё и красную дали. Второй эпизод — лёгкое касание ножки, пальчиком… Таких касаний в футболе много. Столько поставить можно… Вопросов много, не только пенальти. Судейство комментировать не люблю, но мы живые люди и имеем право на свою позицию. Кому‑то не нравится, как играет команда, а мне не понравилось судейство», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».
Главный судья матча «Ахмата» и ЦСКА Владислав Безбородов поставил пять пенальти — три в ворота грозненцев и два в сторону армейцев.
- 31 июля 2023
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